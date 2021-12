Wenn die Familie, das Kollegium, der Sportverein oder auch eine gesamte Region so auftritt, als sei sie geschlossen gegen eine Impfung, würde das einen starken sozialen Druck auf Menschen mit anderen Ansichten aufbauen. Wichtig sei es daher, dass Menschen auch Kontakt zu anderen Gruppen finden, sagt der Sozialpsychologe. "Ein Weg ist möglicherweise, sich in andere Kontexte zu begeben. Also festzustellen, dass zumindest im Sportverein eine große Mehrheit für das Impfen ist."

Das soziale Umfeld, an dem man sich orientiert, bedeute ebenso Flexibilität, erklärt Fritsche. Somit sei sozialer Einfluss und Druck nicht in Stein gemeißelt. "Also man kann da durchaus die Menschen daran erinnern, dass sie auch Mitglied in anderen Gruppen sind."