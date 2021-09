Der Bremer Epidemiologe und Gesundheitsforscher Hajo Zeeb rechnet mit einer Zulassung von Corona-Impfstoffen für kleine Kinder in wenigen Monaten. Im Interview mit MDR THÜRINGEN sagte er, eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission sei im Lauf des Winters wahrscheinlich.

Zeeb sagte, für die Kinder sei der "individuelle Gesundheitsgewinn" im Vergleich zu Erwachsenen zwar geringer. Schließlich würden Kinder in der Regel an Covid-19 kaum schwer erkranken. Auch sei, so sagte Zeeb, von Forschungsseite noch unklar, welchen Einfluss die Anzahl der geimpften Kinder auf das allgemeine Infektionsgeschehen haben werde. Dafür seien noch zu wenige Kinder und Jugendliche geimpft.