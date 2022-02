In seiner Praxis erlebe er, dass viele Menschen das Vertrauen in die Politik verloren hätten, sagt Stefan Windau. Die Patienten seien "weniger verunsichert über Faktenlagen, sondern wie mit Fakten umgegangen wird".

Nach seinen Worten wünschen sich alle Menschen Klarheit, Orientierung und Verlässlichkeit in dieser neuartigen Situation einer Pandemie. Anfangs konnte demnach niemand wissen, auch Politiker nicht, was die Pandemie für die Menschen bedeuten würde. Auch heute noch habe niemand eine absolute Wahrheit, wie sich die Corona-Lage entwickeln werde , so Windau. Aber die Politik habe oft Vorgaben gemacht, nur um sie kurze Zeit später wieder kassieren zu müssen.

Aber wenn man merke, dass politische Entscheidungen nicht richtig getroffen wurden, dann müssten Politiker dies auch einräumen und die Fehler klar kommunizieren. "Wenn ich mich aber in Phrasendrescherei ergehe und in nebulösen Ausflüchten, dann wird das nicht verziehen", kritisiert der Arzt. Stefan Windau ist sich sicher: Auch wenn viele Menschen die fachlichen, medizinischen Zusammenhänge nicht eindeutig verstehen könnten, so hätten sie doch ein Gespür dafür, was ihnen wie gesagt werde - ob es authentisch sei oder nicht.