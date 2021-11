In Sachsen und Thüringen ist die Infektionslage noch weitaus schlimmer als in Sachsen-Anhalt. Beide Bundesländer verzeichneten zuletzt ebenfalls täglich neue Höchstwerte. Die Inzidenzen von 569 in Sachsen und 491,3 in Thüringen am Freitag sind wieder einmal die höchsten aller Bundesländer. In Sachsen-Anhalt wurde am Freitag mit dem Wert von 269,3 der bisherige Höchststand aus dem Januar (243,1 am 15.01.2021) übertroffen.