Obwohl Thüringen derzeit bundesweit die höchste Sieben-Tages-Inzidenz aufweist, soll die Kultur in Modellprojekten vereinzelt wieder hochgefahren werden. Wie die Landesregierung mitteilte, habe man das sogenannte "Weimarer Modell" genehmigt. Dabei dürfen in der Stadt nun neben dem Einzelhandel auch Museen, Galerien und Gedenkstätten für eine begrenzte Zeit vom 29. März bis 31. März geöffnet werden – so etwa das Bauhaus-Museum in Weimar. Voraussetzung hier sei ein negativer Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein dürfe, eine Registrierung und das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. Sollte sich das Modell als praktikabel erweisen, sei eine Ausweitung auf ganz Thüringen denkbar, so Ministerpräsident Ramelow.