Deutschlandweit liegt die 7-Tage-Inzidenz am Freitag bei 553,2 – dahinter stecken allerdings große regionale Unterschiede. Denn während in Schleswig-Holstein der Wert bei 812,8 liegt, ist die Zahl der registrierten Corona-Fälle in Thüringen mit 285,7 umgerechnet auf 100.000 Menschen innerhalb einer Woche deutlich niedriger. Das spiegelt sich auch auf Ebene der Landkreise wider. Mit Saalfeld-Rudolstadt, Nordhausen, Greiz sowie dem Saale-Orla-Kreis und dem Landkreis Sömmerda stammen die fünf Regionen mit den niedrigsten Inzidenzen aktuell allesamt aus Thüringen.

Das Science Media Center weist in seinem aktuellen Corona-Report allerdings darauf hin, dass immer mehr Bundesländer an den Wochenenden keine Zahlen mehr vermelden. Dies würde dazu führen, dass eine Interpretation der Meldezahlen insbesondere in der ersten Wochenhälfte nicht ratsam sei. Aus epidemiologischer Sicht sei diese Meldeverzögerung aber kein Problem, da tagesaktuelle Daten momentan nicht dringend benötigt werden, um die aktuelle Corona-Situation einschätzen zu können.

Belastungen im Gesundheitswesen nehmen ab