Die Anzahl der mit Omikron in Verbindung stehenden Todesfälle bleibt im Verhältnis zu den Neuinfektionen bisher auf einem niedrigeren Niveau als in den früheren Wellen, ist aber absolut gesehen mit täglich etwa 200 Todesfällen weiterhin erheblich.

Trotz der weiterhin hohen Fallzahlen fallen ab 3. April die meisten Corona-Regeln weitgehend weg. Grund dafür ist die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), das nach einer Übergangsfrist nun vollständig in Kraft tritt. In den meisten Bundesländern gelten fortan "Basisschutzmaßnahmen", dazu zählt etwa die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr und in Einrichtungen wie Arztpraxen, Krankenhäusern, Tageskliniken, Pflegeeinrichtungen und Obdachlosenunterkünften.