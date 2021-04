Was hat die Bundesregierung heute denn nun genau beschlossen? Genau genommen ist es eine Formulierungshilfe für die Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD im Bundestag, die damit das Infektionsschutzgesetz ändern sollen. Das Gesetzgebungsverfahren dafür soll beschleunigt werden. Die Änderungen könnten schon in der kommenden Woche im Bundestag beschlossen werden. Die Länder können über den Bundesrat ein Veto einlegen. Das Wichtigste zuerst: Die folgenden Regeln sollen automatisch in Landkreisen und kreisfreien Städten gelten, die an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz von 100 überschreiten . Die Regeln greifen dann ab dem übernächsten Tag. Private Kontakte

Nur Lebensmittelhandel, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Zeitungsverkäufer, Buchhandlungen, Blumenläden, Tierbedarfs- und Futtermittelmärkte und Gartenmärkte dürfen öffnen.

Gastronomie und Kantinen werden geschlossen (Abholung ist nur bis 21 Uhr erlaubt, Lieferung rund um die Uhr).

Schwimmbäder, Saunen, Theater, Opern, Konzerthäuser, Musikclubs, Kinos (außer Autokinos), Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos müssen schließen.

Nur kontaktloser Individualsport ist erlaubt, allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands. (Ausnahmen für Berufs- und Leistungssportler)

Körpernahe Dienstleistungen sind untersagt. (Ausnahmen für Dienstleistungen, die medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken dienen.) Auch Friseure dürfen öffnen (mit negativem Test).

In Bus, Bahn und Taxi sind FFP2-Masken Pflicht. Möglichst soll nur die Hälfte der regulär zulässigen Passagiere mitfahren.

Touristische Übernachtungen sind untersagt.

In Schulen soll unabhängig von der Notbremse gelten: Schüler und Lehrer müssen im Präsenzunterricht zweimal pro Woche getestet werden. Wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 200 liegt, wird ab dem übernächsten Tag der Präsenzunterricht verboten. (Ausnahmen für Abschlussklassen und Förderschulen).



Puh. Eine lange Liste. Um es klar zu sagen: Der Bundestag muss das noch beschließen.



Und noch eine zweite Sache: In unseren drei Bundesländern haben nach RKI-Zahlen derzeit nur drei Landkreise eine 7-Tage-Inzidenz unter 100.



In Thüringen der Landkreis Nordhausen in Thüringen (96) und in Sachsen-Anhalt das Jerichower Land (94) und der Landkreis Anhalt-Bitterfeld (89).



Nach den aktuelleren Zahlen aus den Kreisen und den Gesundheitsministerien sieht es allerdings anders aus: Nordhausen (100), Anhalt-Bitterfeld (106) und Jerichower Land (95).