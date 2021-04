Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 20. April 2021 Diskussion um Test-Freifahrtschein für Geimpfte

Sachsen



Bisher wird den Bundesländern lediglich empfohlen, Geimpfte mit Getestete gleichzustellen. Das Sozialministerium aus Sachsen erklärte auf Anfrage meiner Kollegen von MDR AKTUELL, dass man die Gleichstellung derzeit prüfe. Wenn es soweit käme, gebe es aber frühestens 14 Tage nach der zweiten Impfung eine Testbefreiung in Sachsen. Generell halte man in der Frage ein einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern für sinnvoll.



Thüringen



Auch in Thüringen spricht sich das Gesundheitsministerium für einen einheitlichen Weg aus. Zwar sehe man, dass einzelne Länder bereits in der Frage Regelungen erlassen hätten, aber eine bundesweite Entscheidung würde für mehr Akzeptanz sorgen, teilte das Ministerium dem MDR mit.



Sachsen-Anhalt



In Sachsen-Anhalt wird ebenfalls über die Gleichstellung von Geimpften nachgedacht. Und an einer Stelle ist man bereits diesen Schritt gegangen. Laut der aktuellen Landesverordnung entfällt hier in Schulen die Testpflicht für die, die einen vollen Impfschutz haben und keine Symptome zeigen.