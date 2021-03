Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 23. März 2021 Ein Jubiläum, das niemand feiert.

Bildrechte: imago images / Christian Ohde

Vor genau einem Jahr ist diese E-Mail zum ersten Mal in Ihren Postfächern gelandet. Martin Paul schrieb Ihnen damals: "Wir geben jeden Tag aufs Neue unser Bestes, diese Nachrichten für Sie einzuordnen und zu erklären. Dieser neue Newsletter soll Ihnen helfen, die Geschichten hinter den Daten, den Zahlen und Trends zu verstehen und den Überblick über die Nachrichten-Lage zu behalten."



250 Mal haben wir das seitdem gemacht (wenn ich mich nicht verzählt habe).



Einen Tag vor unserer ersten E-Mail an Sie hatten Bund und Länder die ersten Einschränkungen beschlossen. Auch gestern gab es so ein Treffen. Was 2020 schnell von statten ging, hat gestern allerdings 12 Stunden gedauert. Um die wichtigsten Beschlüsse sind Sie heute vermutlich gar nicht herum gekommen, deswegen will ich die gar nicht aufschlüsseln. Nachlesen im Wortlaut von Kanzlerin und Länderchefs geht hier. Schnell gucken, geht im Video von der Tagesschau.

Maßnahmen bis 18. April verlängert, Notbremse gezogen, Ostern runterfahren. Zur Tagesschau.

Um 2:35 Uhr heute morgen kam die erste dpa-Eilmeldung zu den Beschlüssen. Werden solche Beschlüsse eigentlich besser, wenn man sie nachts formuliert? Oder ist das eine Verhandlungsstrategie? Sich durchsetzen, weil andere zu müde zum Widerspruch sind? Schlafmangel jedenfalls ist unter Politikern wohl verbreitet, hat die "Berliner Morgenpost" schon vor längerer Zeit geschrieben.



Aber wissen Sie, was ich bei der Faktenlage und den Beschlüssen wirklich sehr bizarr finde:

Was wir vor einem Jahr alle nachvollziehen konnten, das fällt vielen von uns derzeit schwer: exponentielles Wachstum, drohende Überlastung der Krankenhäuser, Infektionszahlen, die in die Zukunft weisen (und Tote "vorhersagen" können).



Zu all dem haben wir Ihnen im vergangenen Jahr auch E-Mails geschickt. (Und die MDR-AKTUELL-Kollegen führen auch eine Corona-Chronik: 2020 und 2021.)



Unsere E-Mails trugen dann solche Überschriften: