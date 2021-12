Dem Robert-Koch-Institut (RKI) sind heute bundesweit 23.428 neue bestätigte Corona-Infektionen gemeldet worden (Stand 8:45 Uhr).



Die bundesweite Inzidenz beträgt 306,4. Unsere drei Länder liegen über diesem Wert: In Thüringen beträgt die Inzidenz 776,2. In Sachsen 662,1. Und in Sachsen-Anhalt 650,5.



Es sind die höchsten Inzidenzen in ganz Deutschland. Alle anderen Länder außer Brandenburg haben Inzidenzen unter 500. Am niedrigsten ist der Wert in Schleswig-Holstein: 167,5.



Deutschlandweit haben sich bisher 58.444.931 Menschen vollständig impfen lassen. Die Impfquote ist damit über 70 Prozent (70,3), die Quote für die Auffrischungsimpfung auf über 30 Prozent (31,5) gestiegen.



Deutschlandweit sind 462 Menschen gestorben. 134 davon in Mitteldeutschland.