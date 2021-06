Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 1. Juni 2021 Risikobewertung: hoch

Was dramatisch klingt, ist eigentlich eine gute Nachricht: Das Robert Koch-Institut hat die Corona-Risikobewertung heute von "sehr hoch" auf "hoch" heruntergestuft. Alle Kennzahlen würden in die richtige Richtung weisen, haben heute RKI-Chef Lothar Wieler und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gesagt.



Womit das RKI in den nächsten Wochen rechnet und wie Wieler und Spahn die derzeitige Lage einschätzen, darum soll es heute gehen. Außerdem will ich Ihnen die Diskussion um die Bezeichnung der Corona-Mutanten näher bringen und mit Ihnen über Home-Office diskutieren.



Und an diesem Dienstag will ich Ihnen auch unbedingt unsere Auswertung zur MDR-Wahlarena zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt empfehlen. Dort saßen nämlich gestern Abend zum einzigen Mal alle sechs Spitzenkandidaten in einer Runde.