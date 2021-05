ich hoffe Sie hatten ein schönes und erholsames Pfingstwochenende. Vielleicht haben Sie ja das verlängerte Wochenende genutzt, um wegzufahren. Vielleicht warten Sie ja auch auf den Sommerurlaub, in der Hoffnung, dass das Verreisen dann einfacher wird. Dafür soll ja unter anderem der digitale Impfpass sorgen. Wie es um den steht, das möchte ich Ihnen heute weiter unten erläutern. Sie ahnen es aber sicherlich schon: Wie bei allen Prozessen in der Pandemie, wird es auch hier nicht einfach werden.



Ich möchte aber den Newsletter mit positiven Nachrichten beginnen. Und zwar sinken die Neuinfektionszahlen in Deutschland weiterhin und weitere Lockerungen sind in Kraft getreten. In Sachsen-Anhalt dürfen seit heute zum Beispiel Fitness-Studios und Innengastronomien unter Auflagen aufmachen. Was genau erlaubt ist, zeigt ihnen folgende Bildergalerie: