Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 22. Juni 2021 Zwei Hiobsbotschaften zum Homeschooling

Innerhalb eines Tages wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) deutschlandweit 455 Neuinfektionen gemeldet. Die meisten davon wurden in Bayern (84) und Nordrhein-Westfalen (71) festgestellt. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist auf 8,0 gesunken. Der gesamte Osten Deutschlands liegt unter diesem Schnitt. Der bundesweit geringste Wert entfällt mit 2,1 weiter auf Mecklenburg-Vorpommern. Der Höchstwert der Inzidenz liegt im Ländervergleich bei 11,9. Er wird für Baden-Württemberg und das Saarland verbucht.



In unseren drei mitteldeutschen Ländern liegen die Inzidenzen bei 7,2 in Thüringen, 4,7 in Sachsen und 3,1 in Sachsen-Anhalt. Für Sachsen-Anhalt gibt es noch eine weitere positive Meldung: Hier gab es in den vergangenen 24 Stunden keine einzige Neuinfektion mehr und auch keinen neuen Corona-Todesfall. So eine Lage gab es zuletzt am 24. Mai 2020.



Eine Inzidenz von 0,0 – die gibt es Stand heute einzig in der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt. Und zwar schon den fünften Tag in Folge. Die höchste Inzidenz in Mitteldeutschland hat der Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen – mit 34,2.