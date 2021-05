Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 18. Mai 2021 Impfen für alle ab Juni

Ihnen gefällt der Newsletter? Empfehlen Sie ihn gern weiter. Wenn Sie in Zukunft den Newsletter bequem und regelmäßig in Ihrem Mailpostfach erhalten wollen, können Sie sich kostenlos hier dafür anmelden .

Das Robert Koch-Institut meldet 4.209 Neuinfektionen mit Corona seit gestern, etwa ein Viertel davon aus Nordrhein-Westfalen (1.047), außerdem 604 aus Bayern und 594 aus Baden-Württemberg.



Die Inzidenzen sind am höchsten in Thüringen (118), Sachsen (105) und Baden-Württemberg (95). In Sachsen-Anhalt beträgt die Inzidenz 84 und bundesweit beträgt die Inzidenz 79.



Der Erzgebirgskreis ist deutschlandweit am stärksten von Corona betroffen: Die Inzidenz beträgt laut RKI 232,6.



Hören Sie aktuelle Nachrichten aus Mitteldeutschland, Deutschland und der Welt täglich im Livestream bei MDR AKTUELL oder den Radiowellen der Länder. Dort informieren wir regelmäßig auch über die Corona-Lage.