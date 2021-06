Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 8. Juni 2021 Wie es mit dem Impfen weitergeht

Deutschlandweit wurde die Impfpriorisierung am 7. Juni aufgehoben – theoretisch. In Schleswig-Holstein zum Beispiel gilt das vorerst nur für Impfungen in Arztpraxen. Die Impfzentren im nördlichsten Bundesland halten vorerst weiter an der Priorisierung fest.



Sachsen

In Sachsen könnten täglich 20.000 Impfungen durchgeführt werden, sagt Kai Kranich vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Soviel Impfstoff werde aber nicht geliefert. Dennoch gibt es Impfangebote.



Im Mai hatte Sachsen Impfstoff für etwa 600.000 Impfungen an Impfzentren und für mobile Impfteams geliefert bekommen. Im Juni verringerte sich die Zahl auf 490.000.



Neue Termine sollen etwa am Mittwochmorgen um 8 Uhr und Freitagabend um 18 Uhr freigegeben werden. Weil die Nachfrage bei der Terminvergabe wegen der Aufhebung der Priorisierung höher ist, hat das DRK mit Hilfe vom Freistaat die Serverkapazitäten erhöht, sodass das Terminportal online nicht abstürzt.



Kranich sagte dem MDR, dass Impfungen mit Astrazeneca zögerlicher gebucht würden.



Thüringen

In Thüringen sind am 1. Juni bereits 45.000 Termine für alle freigeschaltet worden. Das sagte Annette Rommel von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) dem MDR. Die seien innerhalb von 24 Stunden ausgebucht gewesen. Die KV spricht in Thüringen aber nicht von einem Ansturm. Am Montag sei die Zahl der Anrufe nicht deutlich höher gewesen.



Hausarztpraxen in Thüringen bekommen laut Ärzteverband vergleichsweise wenig Impfstoff. Eine Praxis in Kranichfeld habe zum Beispiel 250 Impfdosen für eine ganze Woche bekommen. Der Arzt Ulrich Zitterbart sagte dem MDR, Biontech gehe in der Praxis gut weg, es bleibe nichts übrig. In den Praxen sei es aber schwierig, Impfungen zu planen, weil man zwei Wochen vorher noch nicht über die Lieferungen Bescheid wisse.



Die KV ruft dazu auf, Impftermine nicht einfach verfallen zu lassen. In Thüringen hatten zuletzt etwa neun Prozent der Impfwilligen ihren Termin nicht wahrgenommen.



In Thüringen organisiert die IHK ab 15. Juni erstmals Impfaktionen.