Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 06. April 2021 Nach dem Fest ist vor dem Piks

Seit heute dürfen Hausärztinnen und Hausärzte gegen das neuartige Coronavirus impfen. Der Vorteil: Die Medizinerinnen und Mediziner kennen die Wehwehchen ihrer Patienten und können so besser auf deren Bedürfnisse eingehen. Allerdings kann es sein, dass es hier und da erst morgen so richtig losgeht. Die Feiertage haben das logistisch natürlich etwas verkompliziert.



Insgesamt haben Sie sicherlich Fragen dazu, wie das bei den Hausärztinnen und Hausärzten jetzt abläuft. Ich möchte versuchen, Ihnen einige der Fragen zu beantworten.



Wie bekomme ich einen Impftermin beim Hausarzt?



Hausärzte rufen Sie an, sie kennen ihre Patienten am besten und wissen, wer die Impfung am dringendsten braucht. Wer sich impfen lassen will, sollte nicht in den Hausarztpraxen anrufen oder gar ohne Termin zur Sprechstunde erscheinen. Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe. Zum einen werden die Hausärzte in einem ersten Schritt nur eine überschaubare Anzahl an Patienten impfen können. Zum anderen wollen die Hausärzte den Überblick behalten und zunächst all jene impfen, die den Schutz besonders dringend benötigen. Sie kennen das ja (leider) schon aus den vergangenen Monaten. Sie müssen auch hier zunächst unter Umständen Geduld haben.



Soll ich meinen Impftermin im Impfzentrum jetzt absagen?



Nein, wenn Sie bereits einen Termin in einem Impfzentrum bekommen haben, behalten Sie ihn. Denn: Momentan bekommen die Arztpraxen noch nicht so viele Impfdosen geliefert.



Wie viel Impfstoff hat eine Hausarztpraxis?



Wegen der Impfstoffknappheit ist die Bestellmenge für Hausärzte zunächst auf 18 bis maximal 50 Impfdosen pro Woche begrenzt worden. Für Ende April rechnet die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) aber bereits mit deutlich mehr Impfstoff. In den ersten beiden Wochen (7. bis 18. April) werden die Praxen ausschließlich den mRNA-Impfstoff BioNTech/Pfizer erhalten. In den darauffolgenden Wochen sollen weitere Impfstoffe hinzukommen.



Was braucht mein Hausarzt von mir?



Cordula Schöler ist Hausärztin in Magdeburg. Sie bittet ihre Patienten darum, zum Impftermin in "leichter Kleidung" zu kommen. "Tragen Sie bitte keine Jacken und Pullover übereinander, sondern etwas, was man zügig ausziehen kann." So können Sie selbst etwas tun, damit es beim Impfen zügig vorangeht. "Zum Impftermin sollten die Patienten auch den Impfausweis und die Chipkarte mitbringen", sagt Schöler. "Wer will, kann auch schon den Anamnese-Bogen und die Einwilligungserklärung für die Impfung vorher ausfüllen."



Bleibt es bei der festgelegten Impfreihenfolge?



Ja. Wer als erstes an der Reihe ist, ist durch eine Priorisierung der Coronavirus-Impfverordnung geregelt. Die gilt auch für die Hausärzte. Es kann aber von der vorgesehenen Reihenfolge abgewichen werden, wenn "dies für eine effiziente Organisation der Schutzimpfungen oder eine zeitnahe Verwendung vorhandener Impfstoffe notwendig ist, insbesondere um den Verwurf von Impfstoffen zu vermeiden", so die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt.