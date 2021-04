Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 27. April 2021 Impfpriorisierung soll im Juni aufgehoben werden

Ihnen gefällt der Newsletter? Empfehlen Sie ihn gern weiter. Wenn Sie in Zukunft den Newsletter bequem und regelmäßig in Ihrem Mailpostfach erhalten wollen, können Sie sich kostenlos hier dafür anmelden .

Seit gestern wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) aus ganz Deutschland 10.976 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet, die meisten aus Nordrhein-Westfalen (2.952), Baden-Württemberg (1.798) und Bayern (1.352).



Die Inzidenz für Deutschland liegt laut RKI bei 168. Das Land mit der höchsten Inzidenz ist auch heute wieder Sachsen (227), gefolgt von Thüringen (222) und Baden-Württemberg (197).



In Sachsen-Anhalt liegt die Inzidenz bei 181. Am niedrigsten ist der Wert deutschlandweit übrigens in Schleswig-Holstein (72).



Bei den Landkreisen ist weiterhin der Erzgebirgskreis am stärksten betroffen. Hier sind in den vergangenen sieben Tagen 394,4 pro 100.000 Einwohnern positiv getestet worden.