Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 15. Juni 2021 Was wir über die Delta-Variante wissen

Dabei vergleicht er, wie sich die Delta-Variante bisher in Großbritannien, Dänemark und Deutschland entwickelt hat. Während sich die Infektionen von Woche zu Woche in England verdoppelten, erhöhten sich die Fälle in Deutschland und Dänemark nur leicht. Entscheidend ist laut Drosten, wie sich das Virus in anderen "Sozialkontexten" verhält. Sprich: Wie verbreitet sich das Virus, wenn es von einem Land wie Großbritannien in ein anderes Land wie Deutschland gebracht wird. Aktuell sehe man noch keine Zunahme der Delta-Fälle in Dänemark und Deutschland, da sich das Virus in diesen Ländern anders vermische.