Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 29. Juni 2021 Maskenpflicht – Was jetzt noch sein muss

gestern habe ich mit einer Freundin in einem Café gesessen – im Innenbereich, weil die Terrasse besetzt war. Zwischendurch bestellte ein Mann ohne Maske an der Theke und war verwirrt, weil die Mitarbeiterin ihn bat, eine Maske aufzusetzen. Meine Freundin und ich hatten unsere am Tisch nicht auf und er sollte eine tragen?



Mit den niedrigen Inzidenzen, der steigenden Impfquote und den zahlreichen Lockerungen fühlen sich viele Menschen, als wäre wieder alles wie vor der Pandemie. Einige Regeln gilt es aber weiterhin zu beachten. Dazu im Folgenden mehr.



Auch der Ansturm auf die Impftermine ist vorbei. Oft bleiben Termine frei – allerdings auch, weil viele Menschen ihre Zweittermine vergessen oder nicht wahrnehmen. In Sachsen soll es bald möglich sein, ohne Termin ins Impfzentrum zu gehen. Das hat Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) angekündigt. Hören Sie sich an, was Sie dem MDR gesagt hat.