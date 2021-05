Heute ist so ein Tag, an dem ich gar nicht weiß, was ich Ihnen schreiben soll. Nicht, weil es nichts zu erzählen gibt, sondern im Gegenteil: Heute gibt es so viele spannende, interessante und auch launige Nachrichten rund um Corona – da würde eine E-Mail gar nicht ausreichen.



Die besten gibt es also gleich kurz und knapp: Forscher sagen, Kurzarbeit hat Millionen Jobs gerettet und manche glauben an einen Konsum-Boom im Sommer. Biontech schützt gut gegen die Südafrika-Variante und ist in den USA jetzt ab zwölf Jahren zugelassen. Außerdem Sie erfahren heute, warum wir froh sein können, wenn uns Bienen die Zunge rausstrecken. Und: Sie kommen zu Wort, mit Ihrer Meinung zum Patentschutz für Impfstoffe.



Vorher aber ein kurzer Film: Denn Thüringen hat ein bundesweites Pilotprojekt für einen elektronischen Impfnachweis gestartet. Sieht vielversprechend aus.