Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 06. Juli 2021 So gut wirken die Corona-Impfstoffe gegen Delta

Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind am Dienstag, dem 6. Juli 2021, bundesweit 440 neu positiv Getestete gemeldet worden (Stand 8:20 Uhr). Im Vergleich zum Dienstag vor einer Woche ist die Zahl der Neuinfektionen leicht gestiegen. Da wurden 404 neue Fälle gemeldet.



Die meisten Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gab es heute in Nordrhein-Westfalen (+114), Bayern (+65) und Berlin (+54). Die niedrigsten Werte wurden aus Sachsen-Anhalt und Bremen (jeweils +6) sowie Mecklenburg-Vorpommern (+1) gemeldet.



Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 5 und ist damit genauso hoch wie vor einer Woche. Den niedrigsten Wert verzeichnen nach wie vor Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern mit einer Inzidenz von 1. Am höchsten ist die Inzidenz in Bremen, Hamburg und Hessen (jeweils 8).