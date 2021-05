Im Folgenden nun die Zahlen nach Angaben des Landesamtes für Verbraucherschutz, der Sozialministerien und Landkreise aus unseren drei Bundesländern.



Die Werte weichen in der Regel von denen des RKI ab, da sie etwas aktueller sind. Außerdem ordnet das RKI nachgemeldete Zahlen dem tatsächlichen Erkrankungs- oder Meldedatum zu, auch wenn sie dadurch aus der Zeitspanne der sieben Tage herausfallen.



Bei den Inzidenzwerten, die als Grundlage für die Maßnahmen aus dem Notbremsengesetz gelten, rechnet das Robert Koch-Institut mit sogenannten "eingefrorenen" Werten. Dadurch fließen die von den Landkreisen an das RKI nachgemeldete Zahlen nicht in diese Inzidenzen ein und es kommt regelmäßig zu niedrigeren "offiziellen" Inzidenzen, als sie in den Bundesländern tatsächlich vorliegen.