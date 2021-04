In Halle (Saale) gilt aktuell, wie in vielen anderen Städten, die Ausgangssperre ab 22 Uhr. MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE hat sich in der Nacht in der Stadt umgesehen, hat die Polizei befragt und mit dem Verfassungsrechtler Winfried Kluth von der Universität in Halle gesprochen.