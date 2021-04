Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 22. April 2021 Neues von der Corona-Warn-App

Was ist neu?



Die neue Funktion der Corona-Warn-App der Bundesregierung umfasst die Möglichkeit, sich einzuchecken. Sie scannen dazu einen QR-Code ab, der in einem Restaurant, einem Laden oder auch bei einer privaten Geburtstagsfeier ausgegeben wird. Sollte jetzt im Nachgang einer Veranstaltung jemand positiv auf das Coronavirus getestet werden und das in der App angeben, würden alle, die sich über den QR-Code eingecheckt haben, eine Mitteilung bekommen.



Was sind die Vorteile?



Bislang hat die App nur gemessen, wie lang und nah zwei Geräte (und somit Menschen) beieinander waren. War man länger in der Nähe eines Infizierten, hat die App angeschlagen. In großen geschlossenen Räumen, in denen man sich länger gemeinsam aufhält, kann man sich aber auch über größere Entfernungen anstecken. Das hat die App bisher nicht registriert. Checken sich aber die App-Nutzer und -Nutzerinnen (beispielsweise in einer Kirche oder in einem Büro) alle gemeinsam ein, kann die App alle eingecheckten Nutzer warnen – und zwar sofort, wenn ein positiv Getesteter das in der App hinterlegt.