Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 01. Juli 2021 Immer mehr Corona-Langzeitfolgen

Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind am Donnerstag, den 01. Juni 2021 bundesweit 892 neu positiv Getestete gemeldet worden (Stand 8:10 Uhr). Im Vergleich zum Donnerstag vor einer Woche ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen um gut 100 niedriger.



Die meisten Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gab es heute in Nordrhein-Westfalen (+223), Baden-Württemberg (+133) und Bayern (+125). Die niedrigsten Werte wurden aus Mecklenburg-Vorpommern (+8), sowie Bremen und Sachsen-Anhalt (jeweils +9) gemeldet.



Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 5. In Hamburg ist sie mit 8 am höchsten. Den niedrigsten Wert verzeichnet Sachsen-Anhalt mit einer Inzidenz von 1.