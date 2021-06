Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 17. Juni 2021 Schlechte Wirksamkeit bei zweitem Impfstoff aus Deutschland

Dem Robert-Koch-Institut (RKI) sind seit dem Vortag 1.330 neue Corona-Infektionen gemeldet worden, die meisten aus Baden-Württemberg (289), sowie Nordrhein-Westfalen und Bayern (je 236). Die deutschlandweite Inzidenz liegt bei 12, die Landeswerte reichen von 4 in Mecklenburg-Vorpommern bis 17 in Baden-Württemberg.



In unseren drei Ländern liegen die Inzidenzen bei 11 in Thüringen, 7 in Sachsen und 5 in Sachsen-Anhalt.



Bei den Erstimpfungen hängen alle drei Länder in Mitteldeutschland ebenso wie Bayern leicht hinter den anderen Bundesländern zurück. Die Quoten dafür liegen je knapp unter 50 Prozent, während vor allem im Norden und Nordwesten fast überall schon mehr als die Hälfte der Einwohner zum ersten Mal geimpft worden ist. Dafür kommt Sachsen vergleichsweise gut bei den Zweitimpfungen voran und gehört zu den Ländern mit den höchsten Quoten für die durchgeführten Zweitimpfungen.