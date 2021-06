Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 3. Juni 2021 Unser Tunnelblick

Wir begreifen unsere Welt , indem wir sie sehen, riechen, schmecken und spüren. Aber daraus lassen sich oft keine allgemeinen Rückschlüsse auf die Welt ziehen. So sitzen wir vielleicht oft in überfüllten Straßenbahnen und glauben, die Straßenbahnen seien immer voll, wenn wir sie benutzen – dabei sind nur viele Menschen zur gleichen Zeit unterwegs, die Bahn in die entgegengesetzte Richtung ist leer und zwei Stunden später sind viele Bahnen wieder leerer. Was ich sagen will: Um belastbare Aussagen zu machen, brauchen wir eine möglichst gute Datengrundlage . Der Hamburger Epidemiologe Ralf Reintjes sagt zum Beispiel, dass Unis im Herbst wieder öffnen wollen. "Studenten sind aber eine Altersgruppe, die sehr viele Kontakte hat und im Herbst noch nicht sonderlich durchgeimpft sein wird." Nur: Wie viele Studenten geimpft sind – diese Zahl hat niemand . Denn derzeit wird praktisch nur der Piecks gezählt, nicht wer ihn bekommt. Das Impfmonitoring des RKI enthält zum Beispiel nur grobe Altersangaben: Für Thüringen und die meisten anderen Bundesländer steht dort die Zahl der Geimpften, die älter und jünger als 60 Jahre sind. Für Sachsen und Sachsen-Anhalt steht das dort nicht. Weniger für die Impfungen, sondern für das Infektionsgeschehen hat der Journalist Jan-Martin Wiarda in seinem Blog im April sehr ausführlich beschrieben, wo es hapert. Er nennt es eine Datenerhebungskatastrophe . Eine Art Kaffeesatzleserei.

Die Politik wüsste kaum, was genau sie mit ihren Lockdown-Maßnahmen bewirkt und wer sich warum infiziert, schreibt Wiarda. Wissenschaftler hätten bereits im März vergangenen Jahres ein Corona-Panel gefordert, das eine repräsentative Stichprobe der Gesamtbevölkerung alle fünf Tage auf Corona testet.



Und ich vermute, Wiarda würde das auch bei den Impfungen so sehen.



Impfzentren, Ärztinnen und Ärzte übermitteln nur wenige Infos und das zum Teil auch erst Monate später. Das reicht nicht aus, hat auch der Virologe Alexander Kekulé in seinem MDR AKTUELL Podcast gesagt. Selbst eine Postleitzahl, die ja auch erhoben wird, würde in Deutschland wenig aussagen, sagt Kekulé: "Weil hier in einem Postleitzahlbezirk meistens Menschen mit ganz unterschiedlichen sozialen Hintergründen leben. Was haben sie für ein berufliches Umfeld? Haben wir es hier mit sozial schwierigen Bereichen zu tun?"



Und die Forderung von Kekulé und Reintjes lautet deshalb: Wir brauchen ein sinnvolles Datenmanagement in Deutschland. (Unsere Datenjournalisten im MDR würden das sicher unterschreiben.) Nur so könnten wir überblicken, in welchen Bevölkerungsgruppen im Herbst Impflücken zu erwarten sind. Können wir das nicht, ist dieses Nichtwissen eine Gefahr.