Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 10. Juni 2021 So kommen Sie an den digitalen Impfnachweis

Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind gestern 3.187 neue Corona-Fälle aus ganz Deutschland gemeldet worden, davon 700 aus Nordrhein-Westfalen, 639 aus Bayern und 617 aus Baden-Württemberg.



Die deutschlandweite Inzidenz liegt demnach bei 19. Auf Länderebene ist die Inzidenz in Baden-Württemberg am höchsten (26) und in Mecklenburg-Vorpommern am geringsten (5).



Die Inzidenzen in unseren Ländern betragen 22 in Thüringen, 15 in Sachsen und 12 in Sachsen-Anhalt.



Es gibt bundesweit erneut einen Landkreis und eine kreisfreie Stadt mit einer Inzidenz von 0,0, nämlich Schwerin und den Kreis Tirschenreuth in Bayern.