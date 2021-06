Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind innerhalb eines Tages bundesweit 1.008 neu positiv Getestete gemeldet worden. Im Vergleich zum Donnerstag vor einer Woche ist die Zahl der gemeldeten Neuinfizierten um 322 niedriger.



Die meisten Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gab es heute in Baden-Württemberg (+302), Nordrhein-Westfalen (+196) und Bayern (+137). Keinen einzigen neuen Fall gab es laut RKI in Brandenburg.



Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 6,6 – nach 11,6 vor einer Woche. Die höchsten 7-Tage-Inzidenzen laut RKI verzeichnen Hamburg (10,0), das Saarland (9,2) und Baden-Württemberg (9,0). In unseren drei mitteldeutschen Ländern sind die Inzidenzen weiter deutlich unter Bundesschnitt und rückläufig. Sie liegen bei 5,0 in Thüringen, bei 4,0 in Sachsen und 2,2 in Sachsen-Anhalt.



Die Zahl der Gebiete mit einer Null-Inzidenz in Mitteldeutschland nimmt weiter zu. Rekordhalter ist Dessau-Roßlau mit dem siebenten Tag in Folge. Zwei Tage am Stück mit einer 0,0-Inzidenz können der Landkreis Anhalt-Bitterfeld und die kreisfreien Städte Weimar sowie Suhl verbuchen. Neu mit dabei sind Stand heute die Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Mansfeld-Südharz und Greiz sowie die Stadt Jena. In Sachsen gibt es weiterhin keine Region mit einer Null-Inzidenz.