Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte: "Man darf als Ministerpräsident nicht den Eindruck erwecken, dass man nicht mehr bundestreu ist. Die Situation ist ja schon aufgeheizt."



Die meisten Kommentare in Zeitungen scheinen sich einig zu sein: Söders Idee mag bei irgendwem gut ankommen – aber es geht ihm vor allem um Politik und darum, die Bundesregierung anzugreifen. Auf Bundesebene ist Söders Union ja in der Opposition, analysiert ein Kollege auf tagesschau.de. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zweifelt nicht daran, dass die Bundesländer die gesetzlich beschlossene Teil-Impfpflicht auch umsetzen werden.



Patientenschützer fordern ein neues Gesetz, Verfassungsrechtler nennen Söders vorgehen verfassungswidrig und die Pflegebeauftragte der Bundesregierung hört man fast laut stöhnend sagen: "Es darf nicht wieder ein solches Desaster passieren, dass eines der Bundesländer ausschert."



Mal abgesehen davon, ob die Impfpflicht im Gesundheitswesen sinnvoll oder durchsetzbar ist: Was bitte ist das denn für ein Zeichen, sich nicht an ein Gesetz halten zu wollen? Ich finde, es ist ein Zeichen, dass uns irre machen kann. Söder sägt am Rechtsstaat, kommentiert ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam.