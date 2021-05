Schauen wir auf die aktuelle Situation in Deutschland. Die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut (RKI) rät Schwangeren derzeit im Allgemeinen von der Corona-Impfung ab. Die Begründung: Zur Anwendung der COVID-19-Impfstoffe in der Schwangerschaft gebe es aktuell keine Daten. Bei Vorerkrankungen solle eine Risiko-Nutzen-Abwägung in Absprache mit dem Arzt erfolgen.



Andere Länder handhaben das anders: Die USA, Großbritannien, Israel und Österreich impfen Schwangere bereits regulär. Dabei kommen mRNA-Vakzine, wie beispielsweise von Biontech/Pfizer, zum Einsatz. Deshalb fordern mehrere Mediziner, dass die Stiko ihre Empfehlung ändert.



Apropos Biontech/Pfizer: Bisher gibt es ja keinen zugelassenen Corona-Impfstoff für Kinder und Jugendliche. Der Hersteller hat jetzt eine Zulassung in Europa für Kinder ab 12 Jahren beantragt.