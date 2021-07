Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 08. Juli 2021 So kann Schulunterricht ab Herbst aussehen

Ihnen gefällt der Newsletter? Empfehlen Sie ihn gern weiter. Wenn Sie in Zukunft den Newsletter bequem und regelmäßig in Ihrem Mailpostfach erhalten wollen, können Sie sich kostenlos hier dafür anmelden .

Vorweg ein Hinweis zum gestrigen Newsletter: Die Corona-Studie der Universität Mainz kam unter anderem zu dem Schluss, dass Kinder keine Pandemietreiber sind. Allerdings wurden Schulen und Kitas in der Studie nicht untersucht, wie die Mainzer Internetzeitung schreibt. Personen unter 25 Jahren waren demnach nicht unter den Probanden. Dies habe organisatorische Gründe gehabt, sagt der Studienleiter. Untersucht wurde nur, ob sich Erwachsene in Haushalten mit Kindern eher infizieren als in kinderlosen Haushalten.