Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 8. April 2021 Sputnik V für Deutschland – ohne EU

Hier in Magdeburg – generell in Sachsen-Anhalt – können über-60-Jährige ebenfalls einen Termin für eine Impfung mit Astrazeneca bekommen. In Thüringen ist eine Impfung für Menschen ab 60 Jahren in Hotspots möglich, etwa in Gera, in den Landkreisen Greiz, Schmalkalden-Meiningen, im Saale-Orla- und im Wartburgkreis.



Alle Infos zum Impfen ab 60 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hören Sie im folgenden Beitrag. Nach den aktuellen Zahlen geht es heute außerdem um die neuesten Entwicklungen in puncto Sputnik V für Deutschland.