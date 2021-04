Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 15. April 2021 Wann ist eigentlich jetzt?

Bildrechte: Drägerwerk/dpa | Grafik: MDR

Einen schönen guten Abend,



bei der Pressekonferenz von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), RKI-Chef Lothar Wieler und Intensivmediziner Steffen Weber-Carstens habe ich vorhin auf ein kleines Wörtchen geachtet.



Jetzt.



Ich habe keine Strichliste geführt, aber das Wort kam häufig vor.

"Wir müssen jetzt handeln, auf allen Ebenen Kontakte reduzieren und Menschenleben retten", sagte Wieler.

"Wir brauchen jetzt eine Kontrolle der Infektionsdynamik", sagte Weber-Carstens.

"Jetzt rächt sich, was vor zwei, drei Wochen nicht entschieden wurde", sagte Spahn.

Ich möchte mit Ihnen heute auf diese Pressekonferenz schauen, außerdem eine Frage beantworten, die mehrfach bei uns ankam. Und: Emotional wird es auch noch beim Thema "Magdeburg first".

Die Pressekonferenz heute hat mich an so viele aus den vergangenen Monaten erinnert. Es wurde gemahnt, es wurde appelliert und dramatische Zahlen vorgetragen. Wir alle nehmen das zur Kenntnis und...



Ja, was eigentlich? Was folgt daraus? Denn seit einem Jahr wissen wir das: Die Infektionszahlen müssen runter, um unsere Gesundheitssystem zu schützen.



Ist uns das zu abstrakt formuliert? Dann müssen wir es einmal anders ausdrücken: Die Infektionszahlen müssen runter, damit auch Papas Herzinfarkt behandelt, Omas schmerzende Hüfte operiert, Onkels Leber transplantiert und der Arbeitsunfall des Nachbarn zügig behandelt werden kann.



Wir verbreiten das Virus. Also haben wir auch alles in der Hand, egal was in Gesetzen oder Verordnungen steht.

Das sagte Spahn heute. Dabei hätten es die Länder natürlich in der Hand, jetzt zu handeln. Denn: "Gegen exponentielles Wachstum kann man nicht animpfen und antesten", sagte Spahn.



Wieler sagte, die dritte Welle wird die Krankenhäuser härter treffen als die zweite. Bereits heute seien acht von zehn Patienten, die mit einer künstlichen Lunge versorgt werden, Covid-Patienten. In vielen Krankenhäusern gäbe es bereits einen eingeschränkten Regelbetrieb.



Schon jetzt sollten Krankenhäuser beginnen, stabile Patienten in weniger Corona-betroffene Regionen zu verlegen. "Damit verhindern wir, dass für die kommenden Wochen Covid-Intensivpatienten überhastet verlegt werden müssen", sagte Wieler.



Man müsse solidarisch zusammenstehen, über Stadt und Landesgrenzen hinaus, um Patienten zu verlegen, so Wieler. Thüringen hat wohl gestern die Anfrage gestellt, um den Strom an Patienten zu bewältigen, sagte Weber-Carstens.



Und auch in Sachsen-Anhalt sei die Lage auf den Intensivstationen dramatisch sei. Setze sich der derzeitige Trend fort, werde man sich unter Umständen auch außerhalb Sachsen-Anhalts um Hilfe bemühen müssen, sagte Sachsen-Anhalts Krankenhausgesellschaft meinen Kollegen von MDR SACHSEN-ANHALT.

Weber-Carstens, der auch der wissenschaftliche Leiter des DIVI-Intensivregisters ist, hat aus seinem Alltag als Intensivmediziner berichtet:



"Im klinischen Alltag hat eine Intensivstation zwölf bis 14 Betten." Wenn dort Covid-Patienten in Bauchlage versorgt würden, seien vier bis fünf Mediziner und Pflegefachkräfte den ganzen Tag damit beschäftigt, die Patienten zu bewegen. "Das ist durch die Zahlen nicht auszudrücken."



Auch die Zahl, dass zehn Prozent der Intensivbetten frei seien, kann in die Irre führen. Es handele sich dabei meist um ein Bett auf der Intensivstation. Das sei das Bett für den Herzanfall, den Unfall oder für die Nachsorge einer OP. Und dieses Bett sei derzeit auch nur deshalb frei, weil nur lebensnotwendige Operationen durchgeführt würden.