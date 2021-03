Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 25. März 2021 Zusammenhalten! Unseren Kopf und unser Land

Also weiterhin: Abstand halten, Maske, lüften, Hände waschen, testen. (Und impfen.)



So lassen sich Ansteckungen vermeiden. Dass das nötig ist, zeigen auch immer wieder Menschen nach einer überstandenen Erkrankung.



Besonders eindrücklich erzählt das heute der Tagesspiegel (Abo): Über die vierköpfige Familie Fuchs aus der Nähe von Halle. Der Vater wurde am 23. Dezember positiv getestet. Mutter (33) und Töchter (2 und 4) steckten sich an. "Als ich meine jüngere Tochter an einem Morgen aus dem Bett hob, war sie kalt und kreidebleich. Das ist bis heute Dauerzustand", sagt die Mutter über ihre zweijährige Tochter. Sie sitze oft matt in der Ecke, schlafe und weine mehr. Auch die Vierjährige baut Mitte Januar ab: Kopf- und Bauchschmerzen. Die Mutter hat Ende Januar einen Zusammenbruch: Erschöpfung, Brennen in der Brust. Der Hausarzt diagnostiziert das Long-Covid-Syndrom bei ihr. Der Vater leidet bis heute unter Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Herzrasen.



Über eine andere Familie berichtet die Reporterin, dass der 14-jährige Sohn – bislang ein Einser-Schüler – gerade in Mathe, Physik und Französisch enorme Schwierigkeiten hätte, nur Englisch und Deutschen gingen einigermaßen.