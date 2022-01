Ihnen gefällt der Newsletter? Empfehlen Sie ihn gern weiter. Wenn Sie in Zukunft den Newsletter bequem und regelmäßig in Ihrem Mailpostfach erhalten wollen, können Sie sich kostenlos hier dafür anmelden.

Am 27. Januar 2020 wurde in Bayern der erste Fall mit dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2 in Deutschland nachgewiesen. Zwei Jahre später beläuft sich die Zahl der offiziell registrierten Infektionen deutschlandweit auf mehr als neun Millionen, allein am Donnerstag kamen erstmals über 200.000 neue Fälle hinzu. Je weiter sich das Virus in Deutschland ausbreitete, umso klarer wurde, dass die reine Meldung neuer Fälle allein nicht ausreicht, um das Ausmaß des Infektionsgeschehens abzubilden.

Zuerst trat deswegen die Verdopplungszeit als Kennzahl in den Fokus des Geschehens – also die Zeit, die vergeht, bis sich die Fallzahlen verdoppeln. Sie ist in der Lage, das exponentielle Wachstum der Fallzahlen darzustellen.