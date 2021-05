Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 28. Mai 2021 Mehr Impfberechtigung – ja, mehr Impfstoff – nein

es ist Freitagabend oder wie meine Kollegin Anne Gehn-Zeller zu sagen pflegt: Freutag. Ich hoffe, Sie haben die Woche gut überstanden und sich gut informiert gefühlt. Die wichtigste Neuigkeit des Tages ist wohl, dass die EU-Arneimittelbehörde EMA die Zulassung des Corona-Impfstoffs Biontech-Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren empfohlen hat. Außerdem: Sachsen-Anhalt will weitere Lockerungen für eine 7-Tage-Inzidenz unter 35 beschließen.



Gestern habe ich Sie gefragt, was Sie von dem Vorstoß Spahns halten, die Impfkampagne auf Gotteshäuser und Supermarktparkplätze auszudehnen. Die Antworten fielen unterschiedlich aus. Deutlich ist allerdings geworden, dass Sie sich Sorgen machen, ob ausreichend Impfstoff für alle da sei. Deshalb möchte ich mich diesem Thema heute widmen. Außerdem möchte ich gern auf eine Recherche vom WDR, NDR und SZ eingehen zum Thema Bürgertests.



Vorerst geht es aber um die Situation der Gastronomen in Mitteldeutschland: