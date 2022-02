Was wir bereits aus dem Audio mitnehmen: In Thüringen gibt es ab heute keine 2G-Regel mehr in den Einkaufsläden. Ohne Einschränkungen und Nachweise können Buchhandlungen, Kleidungsgeschäfte und Co. besucht werden. Die Verkäuferinnen und Verkäufer freut es, da die aus ihrer Sicht stressigen Kontrollen und Diskussionen wegfallen. Was bleibt: Die Maskenpflicht im Laden. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es keine 2G-Regelung mehr beim Einkaufen. Die Maskenpflicht aber bleibt auch hier.



Knut Bernsen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Sachsen-Anhalt, kommentiert: "Ganz wichtig ist jetzt erst einmal, dass wir endlich auch die Chance haben, mit den funktionierenden Hygienekonzepten die Kunden wieder vom stationären Handel zu überzeugen."