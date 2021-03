Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 19. März 2021 Ursache für Thrombose durch Astra-Zeneca-Impfung gefunden

Astra-Zeneca wird wieder verimpft



Seit heute wird der britische Wirkstoff wieder eingesetzt. In Thüringen sollte es am Morgen in den überregionalen Impfzentren in Erfurt und Gera wieder losgehen. Nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums sollen vereinbarte Termine wie geplant stattfinden und die ausgefallenen nachgeholt werden. Das hatte das Ministerium dem MDR mitgeteilt.



Auch in Sachsen-Anhalt ist Astra-Zeneca bereits heute wieder eingesetzt worden. Wer bereits vor dem Impf-Stopp einen Termin hatte, kann diesen laut Sozialministerium nun doch wahrnehmen.



In Sachsen geht es ab morgen erst wieder los. Im Freistaat hatte das DRK 19.000 Termine absagen müssen. Wer eine Absage für einen Termin am 20., 21. oder 22. März bekommen hatte, könne nun aber doch ins Impfzentrum kommen. Das teilte das DRK mit. Wer verhindert ist, soll schriftlich ein neues Angebot bekommen.