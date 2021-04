Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 9. April 2021 Bund will ab Inzidenz 100 bestimmen

Es soll bundesweit einheitliche Regelungen für die "Notbremse" geben. Bund und Länder sollen sich geeinigt haben, dass ab einem Inzidenzwert von über 100 bestimme Maßnahmen ergriffen werden – bundesweit einheitlich.



Wirklich handeln können derzeit nur die Länder, wenn sie an diesen Punkt kommen. Das soll sich ändern: Wenn die Inzidenz über 100 liegt, soll in Zukunft der Bund die Maßnahmen festlegen. Unter der Inzidenz von 100 sollen die Länder ihre Zuständigkeiten behalten.



Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) hat das kritisiert und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schwere Versäumnisse vorgeworfen. Bis heute gebe es aus dem Kanzleramt keine Vorlage für bundesweit einheitliche Regeln.



Ramelow kritisierte auch Bayerns Ministerpräsidenten Söder, weil der einheitliche Regeln fordere, aber dennoch Baumärkte öffne. Außerdem sagte er, er habe den Eindruck, dass man in einer Castingshow gelandet sei, bei der ein neuer Unions-Kanzlerkandidat gesucht werde.



Innerhalb der CDU wird das Vorhaben unterstützt. Unter anderem von der sächsischen Bundestagsabgeordneten Yvonne Magwas. In ihrem Wahlkreis im Vogtland, mit Grenzen zu Bayern und Thüringen, könnten "einheitliche Maßnahmen zu einheitlichem Vorgehen führen", sagte sie dem MDR.