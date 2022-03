Auch testen in Kitas und Schulen sei deshalb weiter sinnvoll.



Dem widersprechen heute drei Verbände: Der Berufsverband Kinder- und Jugendärzte, die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie fordern heute in einer Stellungnahme den sofortigen Stopp von anlasslosen Tests in Schulen.



Kekulé sagt, die Omikron-Welle würde zwar abfallen, aber nicht so steil und schnell wie in England. Das liege vermutlich daran, dass in Deutschland eine Omikron-Subvariante unterwegs sei. Die macht wohl auch bereits viele Infektionen in Dänemark, schreiben die Kollegen von MDR WISSEN.



Deswegen sagt Virologe Kekulé: "Ausgerechnet in dieser Phase jetzt zu sagen: Kinder müssen sich weder testen noch impfen noch irgendwas lassen. Was soll das? Ich weiß nicht, welcher Amtsschimmel sich da zweimal umgedreht hat, aber das hätte ich an der Stelle nicht geändert."