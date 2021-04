Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 16. April 2021 Der lange Bremsweg

Ich hatte Sie ja gestern gefragt, in welche Richtung Ihr moralischer Kompass ausschlägt, beim Streit zwischen Magdeburgs Oberbürgermeister und Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin. Magdeburgs OB Lutz Trümper will in Magdeburg ja nur Magdeburger impfen, weil es viele Terminanfragen aus Niedersachsen gab. Sachsen-Anhalts Sozialministerin pocht auf die Bundesimpfverordnung, in der diese Regel nicht vorgesehen ist.



Das meinen Sie:



E.W. aus Magdeburg: "Ich stehe voll und ganz hinter der Meinung von Dr. Trümper. Zum einen werden die Impfdosen nach der Einwohnerzahl zugeteilt. Zum anderen versuchen sie mal einen Termin in Niedersachsen zu machen, spätestens nach Eingabe der Postleitzahl ist Schluss."



C.B.: "Es ist wichtig, dass die Einwohner einer Stadt die Möglichkeit haben, einen Impftermin an ihrem Wohnort zu erhalten. Ist dies nicht möglich, da sie technisch nicht in der Lage sind oder Andere aus anderen Orten immer schneller sind, finde ich es moralisch fragwürdig."



Jürgen Haase aus Magdeburg: "Wenn unser OB die Zuteilung von Impfstoff bezogen auf Bevölkerungszahlen bekommt, ist es nur recht und billig, (...) nur die Bewohner dieses Verantwortungsbereichs zu impfen. Das hat nichts mit mangelnder Solidarität zu tun (...) So langsam aber wird sich auch dieses lösen, da jetzt die Impfstoffproduktion endlich hochfährt."



Gerd Grahn: "Egal wo man wohnt, man kann sich überall impfen lassen.

Das ist auch gut so. Wir in Sachsen-Anhalt sind keine besseren oder schlechteren Menschen. Alle sollten sich impfen lassen egal, wo sie wohnen."



Herr Breitenstein aus Gommern: "Warum nicht alle Sachsen-Anhalter? Was bildet sich der Tramp (Trümper) eigentlich ein? Besser wäre, wenn sich Frau Grimm-Benne durchsetzt."



Und Angelika Pohl aus Quedlinburg antwortet mit Gegenfragen: "Gilt noch die Regelung, dass der Impfstoff entsprechend der Bevölkerungszahl verteilt wird? Wenn ja, ist klar, dass jeder im eigenen Bundesland geimpft werden sollte. (...) Geht es darum, so viele Menschen wie möglich zu impfen? Dann ist der Impfort egal. Sie sehen, eindeutig kann ich die Frage nicht beantworten. Es ist wichtig, dass JEDER, der geimpft werden möchte, die Chance erhält, ohne am Schluss auf 'Bettelfahrt' gehen zu müssen."



Eine schwierige Kiste. Ich habe seit gestern versucht, einen Ethiker oder einen Public Health Experten zu einem Statement dazu zu bewegen. Es ist mir nicht gelungen.



Aber ich finde wirklich gut, dass wir uns in der Pandemie auch mit großen Fragen beschäftigen: Was ist solidarisch? Was ist gut?



Deswegen empfehle ich Ihnen auch zwei weitere Angebote dazu: