Herr R. hat uns über das Thema Maßnahmen und Öffnungen das Folgende geschrieben:



„Hallo liebes Team, es geht einem langsam an die Nieren, dieses ewige Hin und Her […]. Das Virus lässt sich nicht vorschreiben, was es zutun oder zu lassen hat. Die Warnung von Physiker Prof. Michael Meyer-Hermann wird nie ernst genug genommen, seltsamerweise immer erst, wenn es schon wieder passiert ist, was er vorausgesagt hat. Das Virus ist auf Lauerstellung. Wenn die Masse wieder da ist und mit den Hygienemaßnahmen zu lasch umgeht, greift Corona wieder an. Zum Impfen sei noch gesagt, die Jungen haben die Alten schützen lassen, nun müssen die Alten geduldig warten, bis die Jungen geimpft sind – dann ist es gerecht. Geduldig sein ist besser als die ewige Diskutierterei.“



Wie sehen Sie das? Stimmen Sie Herrn R. zu?



Wenn Sie wissen wollen, worauf er sich mit dem Anfang seiner Mail bezieht, dann schauen Sie doch mal in die vergangene Lanz-Sendung (ab Minute 18).



Michael Meyer-Hermann warnt hier sehr eindrücklich, dass unser aktueller Umgang mit dem Virus, das Notbremsengesetz und die Ausrichtung an der 100er-Inzidenz nicht in jedem Fall zielführend ist. Weil wir nicht fragen: Und was kommt danach? Nur am Rande: Professor Michael Meyer-Hermann ist auch nicht irgendwer, er ist Leiter der Abteilung System Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig.