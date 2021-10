Bei meiner heutigen Lese-Empfehlung geht es ebenfalls um die Impfung. Schaut man sich die offiziellen Zahlen zu den Corona-Impfungen in Deutschland an, so zeigten sich in den vergangenen Monaten nur geringe Fortschritte. Die Impfquote stagnierte in vielen Ländern. Eine neue RKI-Umfrage kommt nun zu dem Schluss, dass bereits deutlich mehr Menschen geimpft sind als bislang angenommen. Mein Kollege Manuel Mohr hat sich das genauer angeschaut und Gründe für die Unterschiede gefunden.