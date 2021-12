Die 23-jährige Sophie arbeitet in einer psychiatrischen Pflege in Thüringen. Nach ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin startete sie ins Berufsleben, kurz darauf kam die Corona-Pandemie. Das war für Sophie eine sehr prägende Zeit. Es herrschte zum Beispiel ein Mangel an Schutzmaterialien. Noch schwieriger war für sie aber, wie mit Menschen umgegangen wird, die mit einer Corona-Infektion verstorben sind. "Für mich war ganz schlimm, dass wir Menschen, die an Corona verstorben sind, nicht ihre letzte Waschung geben durften. Wir mussten sie in schwarze Leichensäcken packen. Das war für mich schlimm, weil es so ein Wegpacken war."