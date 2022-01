In Thüringen sind die Schwimmbäder geschlossen, in Sachsen und Sachsen-Anhalt geöffnet. In den meisten Bundesländern gilt die 2G+ Regel in der Gastronomie, in Sachsen-Anhalt nicht. Während in Mitteldeutschland unter 2G-Bedingungen geshoppt wird, wurde diese Regelung in Bayern diese Woche gekippt.



Nicht nur wir Bürgerinnen und Bürger blicken bei den ganzen unterschiedlichen Regeln nicht mehr durch, auch Kommunen schlagen jetzt Alarm. Sowohl der Bund als auch das Land kommunizierten Regeln und Auflagen, die teilweise widersprüchlich und manchmal schwer nachvollziehbar seien, sagte der Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebunds, Ralf Rusch, MDR THÜRINGEN. Die thüringische Gesundheitsministerin Heike Werner räumte Mängel in der Kommunikation ein, machte dafür aber vor allem den Bund verantwortlich. Sie fordert mehr klare, bundeseinheitliche Regelungen.



Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) soll sich diese Woche in einer Schalte für das Chaos entschuldigt und zugesichert haben, dass zeitnah eine Übersicht erstellt werde, was nun in Sachen Status wirklich gelte. Ob diese jedoch wirklich für Ordnung sorgen kann, das bleibt wohl abzuwarten. Der Flickenteppich, den Kritiker nach dem Auslaufen der "Epidemischen Notlage von nationaler Tragweite" im November befürchtet haben, liegt auf jeden Fall bereits über dem Land.