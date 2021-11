So fasst es Rosert zusammen. Ich spüre da so eine gewisse Genervtheit bei der Wissenschaftlerin. Sie ist vermutlich nicht die einzige.



Ich glaube, wir sind an einem Punkt in der Pandemie, an dem wir uns alle so richtig ärgern. Über Politiker, über Nicht-Geimpfte, über Geimpfte, darüber, dass eine Impfpflicht fehlt oder auf gar keinen Fall kommen darf.



Überall wird sich aufgeregt. Mitunter wohl auch zu Recht.



Aber ich finde, dazu passt ein Zitat, das Angela Merkel zugeschrieben wird, aber aus einem Film über sie stammt:



"Wenn Aufregung helfen würde, würde ich mich aufregen."



Behalten wir also einen kühlen Kopf!



(Bemerkenswert, wie ein kleines, nicht einmal lebendes Objekt, Gesellschaften auseinander driften lässt.)