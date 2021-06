Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 11. Juni 2021 Grundstimmung: vorsichtig erleichert

ich habe im Archiv gesucht, zuletzt haben Sie einen Newsletter von mir wenige Tage vor Weihnachten erhalten. Die Corona-Kennzahlen in Deutschland waren damals erschreckend hoch. Manche hatten deshalb auf eine Feier mit Eltern und Großeltern ganz verzichtet – oder sich nur für kalte, ungemütliche Spaziergänge getroffen.



Jetzt, ein gutes halbes Jahr später, sitzen wir bei Sonnenschein in kleinen Gruppen in Biergärten und können mit Mundschutz überall einkaufen gehen. Mancherorts, zum Beispiel in Leipzig, geht das sogar ohne negativen Corona-Test und Termin. Wir planen Sommerreisen. Passenderweise hat die Bundesregierung heute mitgeteilt, dass die Reisewarnung für Risikogebiete mit einer 7-Tage-Inzidenz unter 200 ab dem 1. Juli generell aufgehoben wird.



Seit Montag gibt es außerdem bei den Impfungen gegen das Coronavirus keine Priorisierung mehr. Immer mehr Bekannte von mir berichten, dass sie ihre Erstimpfung bekommen haben oder einen Termin dafür ergattern konnten. Wenn sie davon erzählen, klingen sie alle: vorsichtig erleichert.



Das ist zurzeit auch meine Grundstimmung. Darum will ich mich in diesem Wochenend-Wohlfühl-Newsletter (fast) nur auf die aktuellen positiven Entwicklungen in Sachen Corona-Pandemie konzentrieren. Fangen wir gleich an mit einer guten Nachricht: