Der Anteil der geimpften Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen in ganz Deutschland wächst: Etwa jeder zehnte Covid-19-Intensivpatient sei geimpft, heißt es in Medienberichten. In Sachsen-Anhalt sind bisher nach Angaben des Sozialministeriums (Stand Montag) etwa 950 Fälle von Impfdurchbrüchen durch Symptome bekannt geworden. Rund 1,34 Millionen Menschen in Sachsen-Anhalt sind geimpft. Der Anteil an den vollständig Geimpften, die trotzdem an Corona erkrankt sind, beläuft sich damit auf etwa 0,07 Prozent.



